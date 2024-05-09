В Ровенской области мужчина хотел похитить банки с консервацией, но оказался в ловушке: горе-вора поймали с поличным, фото

Мужчина, который вынес 143 банка консервации через окно, не смог убежать, заблокировав себя краденым.

В Ровенской области вор вытащил из чужого подвала 143 банка с консервацией, однако заблокировал себе ими выход, оказавшись в ловушке. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Костянец.

Так, 43-летняя владелица дома на рассвете нашла в собственном подвале застрявшего в окне неизвестного мужчину.

Выяснилось, что мужчина пробрался в помещение через окно и оттуда выложил всю консервацию, однако вылезть из подвала по тому же пути не смог, потому что заблокировал выход краденым. Дверь в подвале была заперта и выходила в дом. Его задержали правоохранители.

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