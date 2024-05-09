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Может ли работница оформить больничный по уходу за больным отцом: разъяснение

21:45, 9 мая 2024
Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи не предоставляется, если застрахованное лицо находилось в это время в ежегодном отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой или творческим отпуском.
Может ли работница оформить больничный по уходу за больным отцом: разъяснение
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напоминает, что условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности и продолжительность его выплаты регулирует ст. 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Так, согласно ч. 4 ст. 15 Закона пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи (кроме ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет) предоставляется застрахованному лицу с первого дня, но не более чем за три календарных дня. В исключительных случаях – с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств – больничный может быть предоставлен не более чем на семь календарных дней.

При этом заметим, что пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи не предоставляется, если застрахованное лицо находилось в настоящее время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой или творческим отпуском (ч. 6. ст. 15 Закона).

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