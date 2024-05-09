Чи може працівниця оформити лікарняний для догляду за хворим батьком: роз’яснення

Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадує, що умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати регулює ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Так, відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три календарні дні. У виняткових випадках – з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин – лікарняний може бути наданий не більше ніж на сім календарних днів.

При цьому зауважимо, що допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці (ч. 6. ст. 15 Закону).

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