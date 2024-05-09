Верховна Рада ухвалила закон про можливість одночасного оформлення за кордоном паспорта громадянина України та закордонного паспорта

10 травня спливає строк дії проекту щодо можливості одночасного оформлення паспорту, але новий закон набуде сили не раніше, ніж через два місяці.

Верховна Рада 9 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 11017 щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном.

Він вносить зміни до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр», якими:

передбачена можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта;

можливість оформлення через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (ДП «Документ»), паспорта громадянина України та/або закордонного паспортам громадянам, які перебувають за межами України;

зменшується строк термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до 7 днів;

передбачено, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;

усунуто основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Крім того пропонується внести уточнюючі зміни до Закону «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Проект спрямований на законодавче закріплення зручних для громадян послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів (оформлення через ДП «Документ» паспорта громадянам, які перебувають за межами України, а також одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта.

Йдеться про проведені експериментальні проекти, які були затверджені постановами КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України» від 10.06.2022 № 678 та «Про реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення 4 (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон» від 07.05.2022 № 541.

Нагадаємо, що 10 травня 2024 року завершується термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення паспортів, який було запроваджено постановою КМУ від 7 травня 2022 р. № 541.

Отже, з 10 травня припиняється надання послуг з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині, яка не досягла 14-річного віку; одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині, яка не досягла 14-річного віку.

Разом із тим, новий закон набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

Отже, найближчі місяці відповідні послуги будуть заблоковані.

Нагадаємо, що директор Департаменту консульської служби МЗС Роман Горяйнов у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» повідомив, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані закордонними дипломатичними установами України в повному обсязі, у тому числі подані до 23.04.2024 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

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