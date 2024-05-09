Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада ухвалила закон про можливість одночасного оформлення за кордоном паспорта громадянина України та закордонного паспорта

19:20, 9 травня 2024
10 травня спливає строк дії проекту щодо можливості одночасного оформлення паспорту, але новий закон набуде сили не раніше, ніж через два місяці.
Верховна Рада ухвалила закон про можливість одночасного оформлення за кордоном паспорта громадянина України та закордонного паспорта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 9 травня ухвалила в цілому як закон законопроект 11017 щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном.

Він вносить зміни до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр», якими:

  • передбачена можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта;
  • можливість оформлення через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (ДП «Документ»), паспорта громадянина України та/або закордонного паспортам громадянам, які перебувають за межами України;
  • зменшується строк термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до 7 днів;
  • передбачено, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;
  • усунуто основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  • Крім того пропонується внести уточнюючі зміни до Закону «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Проект спрямований на законодавче закріплення зручних для громадян послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів (оформлення через ДП «Документ» паспорта громадянам, які перебувають за межами України, а також одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта.

Йдеться про проведені експериментальні проекти, які були затверджені постановами КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України» від 10.06.2022 № 678 та «Про реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення 4 (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон» від 07.05.2022 № 541.

Нагадаємо, що 10 травня 2024 року завершується термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення паспортів, який було запроваджено постановою КМУ від 7 травня 2022 р. № 541.

Отже, з 10 травня припиняється надання послуг з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині, яка не досягла 14-річного віку; одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині, яка не досягла 14-річного віку.

Разом із тим, новий закон набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

Отже, найближчі місяці відповідні послуги будуть заблоковані.

Нагадаємо, що директор Департаменту консульської служби МЗС Роман Горяйнов у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» повідомив, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані закордонними дипломатичними установами України в повному обсязі, у тому числі подані до 23.04.2024 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про можливість одночасного оформлення за кордоном паспорта громадянина України та закордонного паспорта

10 травня спливає строк дії проекту щодо можливості одночасного оформлення паспорту, але новий закон набуде сили не раніше, ніж через два місяці.

У ВП ВС, КЦС та ККС Верховного Суду інтегрували своє діловодство з підсистемою Електронного суду – ВРП

У «Голосі України» опублікували оголошення про роботу модулів ЄСІТС у Верховному Суді.

Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Валерія Залужного Послом України у Великій Британії

Всі заяви про оформлення закордонного паспорта, подані до 23 квітня, будуть розглянуті дипломатичними установами – відповідь МЗС

Подані громадянами України заяви про надання консульських послуг, у тому числі на оформлення закордонних паспортів будуть опрацьовані дипломатичними установами – МЗС.

В Офісі Президента хочуть розробити нову Концепцію розвитку системи правосуддя – на 2024-2026 роки

А з представниками бізнесу в Офісі Президента обговорили питання створення Вищого адміністративного суду та кадрові проблеми Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області