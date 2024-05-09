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Хто здебільшого стоїть у чергах до ТЦК: відповів народний депутат

23:15, 9 травня 2024
Черги до ТЦК сформувалися переважно тими, хто має бронювання чи певні проблеми зі здоров'ям.
Хто здебільшого стоїть у чергах до ТЦК: відповів народний депутат
Фото: Yan Dobronosov/Facebook
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Наразі черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сформувалися здебільшого тими, хто має бронювання чи певні проблеми зі здоров'ям. Про це розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«Приходять ті, хто практично впевнений у тому, що його не призвуть на службу. Це питання обговорювалося в комітеті», ‒ додав парламентар.

За його словами, зменшити кількість людей у чергах можна буде після впровадження електронного кабінету, оскільки частина людей оновлюватиме дані онлайн.

«Нам його вже продемонстрували. Там є певні зауваження, але загалом він може впоратися з цим завданням. Водночас після поновлення даних в електронному кабінеті, людям все одно доведеться йти до ТЦК», ‒ зауважив нардеп.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн. Військовозобов’язаним, які не стали на облік, не оновили дані, не з’явилися за повісткою зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок.

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