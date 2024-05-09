Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Нове продовження воєнного стану та мобілізації почне діяти з 14 травня — до 11 серпня 2024 року.

У четвер, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в країні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації (3685-ІХ, 3684-ІХ). Про це повідомили на офіційному сайті парламенту.

Варто зазначити, що це вже одинадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до середини серпня.

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