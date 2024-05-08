Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до середини серпня

Воєнний стан та загальна мобілізація подовжені до 11 серпня.

Верховна Рада затвердила укази про продовження дії воєнного стану та мобілізації в країні. Згідно з ухваленими законопроєктами №11234 та №11235, ці правові режими будуть діяти щонайменше наступні 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Відповідні законопроекти 11234 та 11235 зареєстровані за підписом Президента Володимира Зеленського.

Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

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