Практика судів
  1. В Україні

Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до середини серпня

13:28, 8 травня 2024
Воєнний стан та загальна мобілізація подовжені до 11 серпня.
Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до середини серпня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада затвердила укази про продовження дії воєнного стану та мобілізації в країні. Згідно з ухваленими законопроєктами №11234 та №11235, ці правові режими будуть діяти щонайменше наступні 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Відповідні законопроекти 11234 та 11235 зареєстровані за підписом Президента Володимира Зеленського.

Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані

Також завдяки реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку і матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Антикорупційний комітет Ради не погодив законопроект про можливості повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики дав негативний висновок на законопроект, за яким Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.

Верховний Суд залишив в силі вирок жінці-ВПО, яка отримувала 2 тисячі грн допомоги від держави, але не повідомила про набуття квартири у Харкові

Верховний Суд фактично скасував виправдувальний вирок і зазначив, що це шахрайство, незважаючи на те, що жінка відшкодувала отримані нею 30 тисяч грн від держави і стверджувала, що заповнила формуляр помилково.

Чоловік пояснював повідомлення про замінування незгодою з діями працівників СІЗО та рішеннями суду – що вирішив Верховний Суд

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли вважається, що особа вчиняє дії в стані крайньої необхідності, і коли вони є правомірними.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області