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Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня

15:17, 6 травня 2024
Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації з 14 травня на 90 днів.
Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня
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У Верховній Раді зареєстровано законопроекти про затвердження указів Президента щодо продовження воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації з 14 травня на 90 днів. Тобто, до середини серпня 2024 року.

Відповідні законопроекти 11234 та 11235 зареєстровані за підписом Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що відповідно до закону про мобілізацію військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Автор: Наталя Мамченко

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