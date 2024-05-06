Верховная Рада утвердит продление военного положения и мобилизации до середины августа

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об утверждении указов Президента о продлении военного положения и сроке проведения общей мобилизации с 14 мая на 90 дней. То есть до середины августа 2024 года.

Соответствующие законопроекты 11234 и 11235 зарегистрированы с подписью Президента Владимира Зеленского.

Напомним, что согласно закону о мобилизации военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденном Верховной Радой Украины, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного , резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Автор: Наталья Мамченко

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