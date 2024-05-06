Украина способна произвести оружия еще на $10 млрд, однако требуется финансирование, – министр

Украина ищет дополнительные средства на производство оружия, – министр Камышин.

Фото иллюстративное

Украина активно работает над обеспечением дополнительных средств на производство украинского оружия для нужд военных сил. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о существующем разрыве между мощностями производства оборонных компаний и объемами финансирования на 2024 год, который составляет 10 миллиардов долларов. Выступая на Форуме оборонной промышленности в Брюсселе, он отметил, что целью является привлечение дополнительных средств на производство в Украине, поскольку страна уже имеет потенциал в этой сфере.

«Моя задача - получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны. У нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы европейскими средствами", - подчеркнул министр.

Средства можно будет направить на различные виды вооружения - от бронетехники до систем беспилотных летательных и наземных комплексов. «Это самый быстрый и самый правильный способ, как помочь нашим Силам обороны... Часть этого товара может быть произведена очень быстро», - подытожил Камышин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.