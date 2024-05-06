Имеет ли право на субсидию семья, проживающая в съемном доме или квартире: разъяснение

В Минсоцполитики разъяснили вопрос назначения субсидии лицам, проживающим в арендованном доме или квартире.

Министерство социальной политики Украины объяснило, имеет ли право на субсидию семья, живущая в арендованном доме или квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Да, имеет. Субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, не зарегистрированных в доме или квартире, но арендующих их», - пишут в ведомстве.

Для оформления субсидии требуется договор найма.

Однако если человек является внутренне перемещенным лицом, то жилищная субсидия может быть назначена и без заключенного договора аренды жилья. В таком случае нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины любым удобным способом: онлайн или оффлайн.

В Минсоцполитики напомнили, что субсидия по фактическому месту жительства не может быть одновременно назначена и по месту фактического жительства, и по месту регистрации.

Ранее сообщалось, кто имеет право обратиться за назначением жилищной субсидии.

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