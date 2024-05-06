Стало известно, какую зарплату получили Шмыгаль, Федоров и Стефанишина

Правительственный портал опубликовал данные о заработных платах руководителей правительственных должностных лиц за апрель 2024 года. Согласно обнародованной информации:
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль отримав фактично 77404,77 гривень.
Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі:
– посадовий оклад – 48077,50 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 48077,50 гривні.
Сума утриманих податків складала 18750,23 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 17307,90 гривні;
– військовий збір – 1442,33 гривні.
Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко отримала фактично 72207,39 гривень
Нарахована заробітна плата – 89698,62 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 43706,82 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 34965,44 гривні;
– допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11026,36 гривні;
Сума утриманих податків складала 17491,23 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 16145,75 гривні;
– військовий збір – 1345,48 гривні.
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Стефанішина отримала фактично 80842,68 гривень. Нарахована заробітна плата – 100425,70 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 83042,95 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 17382,75 гривні.
Сума утриманих податків складала 19583,02 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 18076,63 гривні;
– військовий збір – 1506,39 гривні.
Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заробітна плата становила 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі:
– посадовий оклад – 65560,23 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 30594,77 гривні.
Сума утриманих податків складала 18750,23 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 17307,90 гривні;
– військовий збір – 1442,33 гривні.
Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров фактично отримав зарплатню у розмірі 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі:
– посадовий оклад – 96155,00 гривень.
Сума утриманих податків складала 18750,23 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 17307,90 гривні;
– військовий збір – 1442,33 гривні.
Фактично отримана заробітна плата Віце-прем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим становила 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі:
– посадовий оклад – 74301,59 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 21853,41 гривні.
Сума утриманих податків складала 18750,23 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 17307,90 гривні;
– військовий збір – 1442,33 гривні.
Фактично отримана Міністром Кабінету Міністрів України Олегом Немчіновим заробітна плата становила 72196,42 гривні.
Нарахована заробітна плата – 178914,93 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад –87413,64 гривні;
– відпустка–2780,57 гривні;
– матеріальна допомога на оздоровлення –84350,04 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 4370,68 гривні.
Сума утриманих податків складала 34888,41 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 32204,69 гривні;
– військовий збір – 2683,72 гривні.
Фактично отримана Державним секретарем Кабінету Міністрів України Олександром Яременком заробітна плата становила 110128,90 гривні.
Нарахована заробітна плата – 136806,08 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 71010,55 гривні;
– надбавка за ранг – 800,00 гривень;
– надбавка за вислугу років – 25730,88 гривні;
– надбавка за роботу з таємними документами – 18379,20 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 20885,45 гривні.
Сума утриманих податків складала 26677,18 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 24625,09 гривні;
– військовий збір – 2052,09 гривні.
Фактично отримана першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Костянтином Мар’євичем заробітна плата становила 82357,33 гривні.
Нарахована заробітна плата – 102307,25 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 87301,00 гривень;
– надбавка за ранг – 800,00 гривень;
– надбавка за вислугу років – 14206,25 гривні.
Сума утриманих податків складала 19949,92 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 18415,31 гривні;
– військовий збір – 1534,61 гривні.
Фактично отримана заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Олегом Войтовичем заробітна плата становила 99735,00 гривень.
Нарахована заробітна плата – 123894,41 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 67459,86 гривні;
– надбавка за ранг – 800,00 гривень;
– надбавка за вислугу років – 22698,26 гривні;
– надбавка за роботу з таємними документами – 13095,15 гривні.
– заробітна плата за час відрядження – 19841,14 гривні.
Сума утриманих податків складала 24159,41 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 22300,99 гривні;
– військовий збір – 1858,42 гривні.
Фактично отримана заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Павлом Полянським заробітна плата становила 92165,50 гривні.
Нарахована заробітна плата 114491,30 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 87301,00 гривень;
– надбавка за ранг – 1000,00 гривень;
– надбавка за вислугу років – 26190,30 гривні.
Сума утриманих податків складала 22325,80 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 20608,43 гривні;
– військовий збір – 1717,37 гривні.
Фактично отримана заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Ігорем Яременком заробітна плата становила 102546,09 гривні.
Нарахована заробітна плата – 127386,45 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад –75396,32 гривні;
– надбавка за ранг – 800,00 гривень;
– надбавка за вислугу років – 26190,30 гривні;
– надбавка за роботу з таємними документами –13095,15 гривні;
– заробітна плата за час відрядження – 11904,68 гривні.
Сума утриманих податків складала 24840,36 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 22929,56 гривні.
– військовий збір – 1910,80 гривні.
Фактично отримана заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України Володимиром Федорчуком заробітна плата становила 102707,09 гривні.
Нарахована заробітна плата – 127586,45 гривні, у тому числі:
– посадовий оклад – 87301,00 гривень;
– надбавка за ранг – 1000,00 гривень;
– надбавка за вислугу років – 26190,30 гривні;
– надбавка за роботу з таємними документами – 13095,15 гривні.
Сума утриманих податків складала 24879,36 гривні, у тому числі:
– податок з доходів фізичних осіб – 22965,56 гривні;
– військовий збір – 1913,80 гривні.
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