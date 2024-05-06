На войне погиб чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

Пелешенко погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

Фото: тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Виктор Слободянюк/Facebook

На войне героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. Трагическое известие сообщили в Федерации тяжелой атлетики Украины.

Пелешко погиб во время выполнения боевого задания. В ряды ВСУ украинский тяжеловес вступил в 2022 году.

Детали гибели 30-летнего спортсмена не сообщаются.

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