На войне погиб чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

На войне героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр Александр Пелешенко. Трагическое известие сообщили в Федерации тяжелой атлетики Украины.
Пелешко погиб во время выполнения боевого задания. В ряды ВСУ украинский тяжеловес вступил в 2022 году.
Детали гибели 30-летнего спортсмена не сообщаются.
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