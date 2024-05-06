На війні загинув чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

Пєлєшенко загинув на фронті під час виконання бойового завдання.

Фото: тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк/Facebook

На війні героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко. Трагічну звістку повідомили у Федерації важкої атлетики України.

Пєлєшко загинув під час виконання бойового завдання. До лав ЗСУ український важкоатлет вступив у 2022 році.

Деталі загибелі 30-річного спортсмена не повідомляються.

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