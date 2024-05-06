Чи має право на субсидію сім’я, яка живе в орендованому будинку чи квартирі: роз’яснення

У Мінсоцполітики роз’яснили питання призначення субсидії особам, які проживають в орендованому будинку чи квартирі

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи має право на субсидію сім'я, яка живе в орендованому будинку чи квартирі. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Так, має. Субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в будинку чи квартирі, але орендують їх», - пишуть у відомстві.

Для оформлення субсидії потрібен договір наймання.

Проте, якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, то житлову субсидію може бути призначено і без укладеного договору оренди житла. У такому випадку потрібно звернутися з заявою до Пенсійного фонду України у будь-який зручний спосіб: онлайн або офлайн.

У Мінсоцполітики нагадали, що субсидія за фактичним місцем проживання не може одночасно бути призначена і за місцем фактичного проживання, і за місцем реєстрації.

Раніше ми писали, хто має право звернутися за призначенням житлової субсидії.

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