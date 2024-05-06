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Субсидия в Украине: кто имеет право обратиться за помощью

07:18, 6 мая 2024
Список лиц, которые могут обратиться за назначением субсидии, определен Положением о порядке назначения жилищных субсидий.
Субсидия в Украине: кто имеет право обратиться за помощью
Фото: poradnica.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кто имеет право обратиться за назначением жилищной субсидии.

Список лиц, которые могут обратиться за назначением субсидии, определен Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

За назначением жилищной субсидии может обратиться:

- один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а если в домохозяйстве разделены лицевые счета на оплату жилищно-коммунальных услуг, то каждый, на кого открыт счет;

- лицо, которое не зарегистрировано в жилом помещении/доме, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья (или по решению суда);

- индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, в случае когда ему начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги;

- внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое не зарегистрировано в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Заявление на назначение жилищной субсидии или льготы можно подать онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

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