Субсидія в Україні: хто має право звернутися за допомогою

Перелік осіб, які можуть звернутися за призначенням субсидії, визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій.

Фото: poradnica.com.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, хто має право звернутися за призначенням житлової субсидії.

Перелік осіб, які можуть звернутися за призначенням субсидії, визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

За призначенням житлової субсидії може звернутися:

- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а в разі коли в домогосподарстві розділені особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, то кожен, на кого відкрито рахунок;

- особа, яка не зареєстрована в житловому приміщенні/будинку, але фактично проживає в ньому на підставі договору оренди житла (або за рішенням суду);

- індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, у разі коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

- внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка не зареєстрована в житловому приміщенні, але фактично проживає в ньому без укладеного договору оренди житла (підтверджується довідкою ВПО).

Заяву на призначення житлової субсидії чи пільги можливо подати онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

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