Україна спроможна виробити зброї ще на $10 млрд, проте потрібне фінансування, – міністр

Україна шукає додаткові кошти на виробництво зброї, – міністр Камишін.

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Україна активно працює над забезпеченням додаткових коштів на виробництво української зброї для потреб військових сил. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив про існуючий розрив між потужностями виробництва оборонних компаній та обсягами фінансування на 2024 рік, який становить 10 мільярдів доларів. Виступаючи на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі, він зазначив, що метою є залучення додаткових коштів на виробництво в Україні, оскільки країна вже має потенціал у цій сфері.

«Моє завдання — отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. В нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані європейськими коштами», - підкреслив міністр.

Кошти можна буде спрямувати на різні види озброєння - від бронетехніки до систем безпілотних літальних і наземних комплексів. «Це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони… Частина цього товару може бути вироблена дуже швидко», - підсумував Камишін.

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