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Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до середины августа

13:28, 8 мая 2024
Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 11 августа.
Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до середины августа
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Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Согласно принятому законопроекту №11234 и №11235, эти правовые режимы будут действовать как минимум следующие 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующие законопроекты 11234 и 11235 зарегистрированы за подписью Президента Владимира Зеленского.

Это уже одиннадцатое продолжение с начала полномасштабной войны.

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