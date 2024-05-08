Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до середины августа

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 11 августа.

Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Согласно принятому законопроекту №11234 и №11235, эти правовые режимы будут действовать как минимум следующие 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующие законопроекты 11234 и 11235 зарегистрированы за подписью Президента Владимира Зеленского.

Это уже одиннадцатое продолжение с начала полномасштабной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.