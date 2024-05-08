Антикоррупционный комитет Рады не согласовал законопроект о возможности возвращения Президентом представлений о назначении судей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дал отрицательное заключение на законопроект, согласно которому Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый народным депутатом от «Слуги народа» Анастасией Радиной, признал не отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект 9439 о возможности возвращения Президентом представлений о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности.

Напомним, Комитет по вопросам правовой политики 1 мая рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 9439, согласно которому во время военного положения и в течение года после него Президент получит право возвращать представление о назначении судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения.

Возврат будет осуществляться в случае получения от СБУ или НАБУ информации, свидетельствующей о совершении как судьями, так и кандидатами в судьи действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины, или нанести ущерб национальным интересам.

Напомним, законопроект в июне 2023 года внес глава Комитета Денис Маслов вместе с коллегами.

В случае возвращения представления ВСП повторно рассматривает вопрос о внесении Президенту представления о назначении.

Как отметил Комитет по вопросам антикоррупционной политики, законопроект предлагает ввести механизм надлежащей проверки лиц, претендующих быть назначенными на должность судьи, на предмет совершения ими действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам в условиях военного положения и годового послевоенного периода.

«В проекте Закона обнаружено отдельное положение, которое может создавать коррупционные риски.

Так, положения нового пункта 58 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предоставляют Президенту Украины полномочия не назначать лицо на должность судьи в случае получения от Службы безопасности Украины или Национального антикоррупционного бюро Украины информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий , которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести вред национальным интересам. Такое положение содержит правовую неопределенность и дискреционные полномочия СБУ по квалификации действий лица, которые могут нанести вред национальным интересам» - отмечено в заключении Антикоррупционного комитета.

Предложенное, по мнению Комитета, «содержит потенциальный риск нарушения независимости судебной ветви власти со стороны других государственных органов» и «выглядит нецелесообразным, поскольку Служба безопасности Украины уже участвует в специальной проверке кандидатов на одном из этапов процедуры отбора на должность судьи».

Следовательно, в части указанной нормы законопроект, по мнению Комитета, не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства.

Напомним, Верховный Суд высказал некоторые замечания и предлагает доработать законопроект.

Высший совет правосудия и Служба безопасности Украины высказали некоторые замечания по законопроекту и в целом поддерживают его принятие.

Государственная судебная администрация сообщила об отсутствии предложений и замечаний.

Совет судей Украины поддерживает принятие законопроекта.

Офис Президента Украины отмечает, что определение законодателем временной возможности для Президента Украины возвратить в ВСП представление о назначении лица на должность судьи в исключительных случаях не будет нарушать сути конституционных полномочий Президента Украины и ВСП, а также будет соответствовать европейским принципам и стандартам назначения на должность судьи, артикулированным в выводы Венецианской комиссии.

Министерство юстиции высказало ряд замечаний, в частности, относительно несоответствия законопроекта положениям статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практике Европейского суда по правам человека.

Национальное антикоррупционное бюро Украины не возражает против принятия законопроекта в случае учета высказанных замечаний. В частности, НАБУ за подписью директора Семена Кривоноса указало в своем заключении, что предложенные законопроектом изменения не содержат четкого определения объема, содержания информации, которая может свидетельствовать о совершении действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам, или критериям ее определения и формализованному решению, которое НАБУ или СБУ должно предоставить Президенту Украины.

Кроме того, отсутствует порядок предоставления информации, документов, которые могут служить доказательством ее получения или подтверждать такую информацию. По мнению НАБУ, следует учесть, что предложенный законопроектом подход к определению совершения действий, которые могут угрожать национальной безопасности, допускает неоднозначное толкование указанных понятий, что недопустимо с учетом принципа верховенства права и следствием которого может быть создание предпосылок признания незаконными действий органов досудебного расследования при раскрытии ими информации.

Члены Комитета во время заседания отметили, что при подготовке ко второму чтению есть необходимость в применении положения части первой статьи 116 Регламента, в частности относительно временного предоставления ВСП полномочия отозвать представление о назначении судьи на должность в случае получения Высшим советом правосудия такой информации для его повторного рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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