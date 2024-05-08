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Инженера будут судить за служебную халатность при ремонте укрытий, что привело к проседанию детсада в Киеве

16:41, 8 мая 2024
Инженера по техническому надзору будут судить за служебную халатность, поскольку работы по ремонту укрытия были оплачены до их завершения.
Инженера будут судить за служебную халатность при ремонте укрытий, что привело к проседанию детсада в Киеве
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Шевченковский район Киева стал местом служебного скандала, связанного с проседанием здания детского сада на улице Дорогожицкой. Инженера по техническому надзору подозревают в служебной халатности во время работ по ремонту укрытия, которые были оплачены до их завершения.

По информации Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, ювенальными прокурорами был направлен обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору по факту служебной халатности во время капитального ремонта сооружений гражданской защиты в детских учреждениях района.

Проседание стены детского сада стало следствием того, что работы по ремонту были проведены некачественно, хотя по документам они уже были завершены и оплачены. Заключенные договоры на ремонт сооружений гражданской защиты обошлись в более 2,3 миллиона гривен, причем подрядчиком были внесены недостоверные сведения о выполненных работах, завысив их стоимость более чем на 760 тысяч гривен.

Выявлено, что инженер по техническому надзору не проверял реальное состояние выполнения работ, не осуществляя контроль на месте. Досудебное расследование проводили следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ССП того же управления.

С целью установления причин проседания здания и стоимости его восстановления назначена строительно-техническая экспертиза. Она должна дать правовую оценку действиям других должностных лиц районной администрации и подрядчика.

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