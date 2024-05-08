Інженера судитимуть за службову недбалість при ремонті укриттів, що призвело до просіданні дитсадка у Києві

Інженера з технічного нагляду судитимуть за службову недбалість, оскільки роботи з ремонту укриття були оплачені до їх завершення.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Шевченківський район Києва став місцем службового скандалу, пов'язаного з просіданням будівлі дитячого садочка на вулиці Дорогожицькій. Інженера з технічного нагляду підозрюють у службовій недбалості під час робіт з ремонту укриття, які були оплачені до їх завершення.

За інформацією Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, ювенальними прокурорами був скерований обвинувальний акт щодо інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості під час капітального ремонту споруд цивільного захисту у дитячих закладах району.

Просідання стіни дитячого садочка стало наслідком того, що роботи з ремонту були проведені неякісно, хоча за документами вони вже були завершені та оплачені. Укладені договори на ремонт споруд цивільного захисту обійшлися в понад 2,3 мільйона гривень, причому підрядником було внесено недостовірні відомості про виконані роботи, завищивши їх вартість на понад 760 тисяч гривень.

Виявлено, що інженер з технічного нагляду не перевіряв реальний стан виконання робіт, не здійснюючи контроль на місці. Досудове розслідування проводили слідчі Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ССП того ж управління.

З метою встановлення причин просідання будівлі та вартості її відновлення призначено будівельно-технічну експертизу. Вона має надати правову оцінку діям інших службових осіб районної адміністрації та підрядника.

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