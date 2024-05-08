В Україні не фіксували несприятливих подій після щеплення вакциною AstraZeneca і Pfizer

Україна так само, як і будь-яка країна ЄС, моніторить всі несприятливі події після імунізації.

Джерело фото: Центр громадського здоров’я

Міністерство охорони здоровʼя не фіксувало несприятливих подій після щеплення як вакциною AstraZeneca, так і вакциною Pfizer. Про під час телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Стосовно реєстрації несприятливих подій після імунізації, то ми так само, як і будь-яка країна ЄС, моніторимо всі несприятливі події після імунізації. Це від почервоніння місця введення до підвищення температури або до потенційних якихось інших наслідків. Станом на сьогодні ми не зареєстрували будь-яких випадків, пов'язаних із застосуванням як вакцини AstraZeneca, так і вакцини Pfizer», - сказав він.

Водночас, пояснив Кузін, в інструкціях до застосування вакцин вказується, що з «невеликими рівнями ймовірності, один на мільйон, один на десять мільйонів», можуть фіксуватися важкі анафілактичні реакції у тих чи інших пацієнтів.

«Цей відсоток вкрай низький і для застосування вакцини припустимий. Але разом із тим саме для цього і на кожному пункті вакцинації облаштовується спеціальна аптечка, фахівці проходять навчання з надання домедичної допомоги. Але в Україні таких випадків не зареєстровано», - сказав він.

Як повідомлялася, фармацевтична компанія AstraZeneca визнала в суді, що її вакцина проти COVID-19 може викликати в окремих випадках побічні ефекти.

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