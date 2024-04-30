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AstraZeneca вперше в суді визнала рідкісний побічний ефект своєї вакцини

15:15, 30 квітня 2024
Компанія AstraZeneca визнала, що її вакцина від COVID-19 може викликати тромбоз.
AstraZeneca вперше в суді визнала рідкісний побічний ефект своєї вакцини
Джерело фото: DW
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Фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в судових документах, що її вакцина від COVID-19 може мати рідкісний побічний ефект, що може призвести до виплати кількох мільйонів фунтів стерлінгів. За даними прес-служби компанії, такий поворот став можливим після того, як на неї подали груповий позов через твердження про смерть та серйозні травми, які були заподіяні вакциною. Про це пише The Telegraph.

Спершу про це повідомив Джеймі Скотт, батько двох дітей, який отримав постійну травму головного мозку після вакцинації. Його справа стала однією з 51, які були подані до Високого суду, з вимогою відшкодування збитків, що оцінюються у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

У своїй відповіді юристам пана Скотта, AstraZeneca заявила, що вони не визнають, що побічні ефекти спричинені вакциною загалом. Однак в юридичному документі, поданому до суду в лютому, компанія визнала, що її вакцина може в дуже рідкісних випадках спричинити тромбоз із синдромом тромбоцитопенії (TTS).

Юристи позивачів намагаються довести, що цей побічний ефект є підмножиною вакциноіндукованої імунної тромбоцитопенії та тромбозу (VITT), виявленого вченими ще в березні 2021 року. Однак AstraZeneca заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що її вакцина є безпечною та ефективною.

Уряд вже відшкодував AstraZeneca від будь-яких судових позовів, але поки що відмовляється втручатися у ці справи. Ця ситуація може мати значний вплив на майбутні вакцинаційні програми та судові рішення щодо побічних ефектів вакцин.

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