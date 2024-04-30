AstraZeneca впервые в суде признала редкий побочный эффект своей вакцины

Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать тромбоз.

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Фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в судебных документах, что ее вакцина от COVID-19 может иметь редкий побочный эффект, что может привести к выплате нескольких миллионов фунтов стерлингов. По данным пресс-службы компании, такой поворот стал возможным после того, как на нее подали групповой иск из-за утверждения о смерти и серьезных травмах, которые были причинены вакциной. Об этом пишет The Telegraph.

Сначала об этом сообщил Джейми Скотт, отец двоих детей, который получил постоянную травму головного мозга после вакцинации. Его дело стало одним из 51, которые были поданы в Высокий суд, с требованием возмещения убытков, оцениваемых в 100 миллионов фунтов стерлингов.

В своем ответе юристам господина Скотта, AstraZeneca заявила, что они не признают, что побочные эффекты вызваны вакциной в целом. Однако в юридическом документе, поданном в суд в феврале, компания признала, что ее вакцина может в очень редких случаях вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS).

Юристы истцов пытаются доказать, что этот побочный эффект является подмножеством вакциноиндуцированной иммунной тромбоцитопении и тромбоза (VITT), выявленного учеными еще в марте 2021 года. Однако AstraZeneca отрицает эти обвинения, утверждая, что ее вакцина является безопасной и эффективной.

Правительство уже возместило AstraZeneca от любых судебных исков, но пока отказывается вмешиваться в эти дела. Эта ситуация может иметь значительное влияние на будущие вакцинационные программы и судебные решения относительно побочных эффектов вакцин.

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