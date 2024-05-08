В Украине не фиксировали неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca и Pfizer

Украина так же, как и любая страна ЕС, мониторит все неблагоприятные события после иммунизации.

Источник фото: Центр общественного здоровья

Министерство здравоохранения не фиксировало неблагоприятные события после прививки как вакциной AstraZeneca, так и вакциной Pfizer. Об этом во время телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Что касается регистрации неблагоприятных событий после иммунизации, то мы так же, как и любая страна ЕС, мониторим все неблагоприятные события после иммунизации. Это от покраснения места введения до повышения температуры или до потенциальных каких-либо других последствий. По состоянию на сегодняшний день мы не зарегистрировали каких-либо случаев, связанных с применением как вакцины AstraZeneca, так и вакцины Pfizer», - сказал он.

В то же время, пояснил Кузин, в инструкциях к применению вакцин указывается, что с «небольшими уровнями вероятности, один на миллион, один на десять миллионов» могут фиксироваться тяжелые анафилактические реакции у тех или иных пациентов.

«Этот процент крайне низок и для применения вакцины допустим. Но вместе с тем именно для этого и на каждом пункте вакцинации обустраивается специальная аптечка, специалисты проходят обучение по оказанию домедицинской помощи. Но в Украине такие случаи не зарегистрированы», - сказал он.

Как сообщалось, фармацевтическая компания AstraZeneca признала в суде, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать в редких случаях побочные эффекты.

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