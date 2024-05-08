«Защиту Украины ставим на первое место», – в ВСУ прокомментировали задержание работниками ТЦК футболиста Хуста

В ВСУ заявили, что сейчас сотни выдающихся спортсменов воюют, поэтому странно привилегировать некоторых футболистов.

Источник фото: ФК «Хуст»

Как ранее сообщалось, в Закарпатской области на вокзале работники местного ТЦК задержали футболиста Николая Сираша из ФК "Хуст" и доставили в военкомат. В Вооруженных силах Украины выразили свою позицию относительно скандальной ситуации с задержанием футболиста работниками Территориальных центров комплектования, подчеркнув, что безопасность страны имеет наивысший приоритет.

Как сообщает Оперативное командование "Запад", в Вооруженных силах напомнили, что процедура бронирования и получения отсрочки от мобилизации имеет четко определенные правила. Итак, если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленной отсрочки, он может быть привлечен к мобилизации.

В заявлении ВСУ указано, что поддерживают украинский футбол, но безопасность страны всегда ставится на первое место.

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", - говорится в заявлении.

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