Как получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: разъяснение

Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

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В Кабинете Министров Украины напомнили, как получить компенсацию за трудоустройство внутри перемещенных лиц.

Отмечается, что работодателям, трудоустраивающим внутренних переселенцев, предусмотрена выплата 8000 грн.

Эти средства можно потратить на оплату труда таких работников.

Максимальная продолжительность выплаты составляет 3 месяца, но при трудоустройстве ВПЛ с инвалидностью 6 месяцев.

Алгоритм получения компенсации – смотрите в инфографике

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