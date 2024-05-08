Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня декларантов

Председатели и члены врачебно-консультативных комиссий (ВКК) теперь не являются декларантами, они исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции».
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за неделю до завершения кампании декларирование законодатели решили изменить список декларантов.
В НАПК сообщили, что 4 мая вступил в силу соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» №3621-IX.
Однако, если председатель или член ВКК находится на другой должности, которая обуславливает принадлежность к субъектам декларирования, то такое должностное лицо обязано подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».
Глава и члены ВКК освобождаются от ответственности за неподачу/несвоевременную подачу деклараций при увольнении после 12 октября 2023 года и ежегодных за 2023 год. В дальнейшем подавать декларации не нужно.
Следует отметить, что декларантами остаются:
Такие изменения внесены в закон № 3384-ІХ о возобновлении декларирования, который вступил в силу 12 октября 2023 года.
Кроме ежегодных деклараций, которые следует подавать в течение кампании декларирования с 1 января по 31 марта за предыдущий год, лицам, назначенным в личный состав штатных ВВК, следует подать декларацию кандидата на должность за предыдущий год (до назначения на должность), а лицам, включенным в составу ВЛК и МСЭК, внештатных постоянно действующих ВВК и ВЛК, следует подать декларацию кандидата на должность за предыдущий год в течение 10 календарных дней со дня включения в состав соответствующей комиссии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.