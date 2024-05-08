Практика судов
  1. В Украине

Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня декларантов

15:30, 8 мая 2024
Председатели и члены врачебно-консультативных комиссий теперь не являются декларантами.
Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня декларантов
Иточник фото: National Cancer Institute / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатели и члены врачебно-консультативных комиссий (ВКК) теперь не являются декларантами, они исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за неделю до завершения кампании декларирование законодатели решили изменить список декларантов.

В НАПК сообщили, что 4 мая вступил в силу соответствующий Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» №3621-IX.

Однако, если председатель или член ВКК находится на другой должности, которая обуславливает принадлежность к субъектам декларирования, то такое должностное лицо обязано подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Глава и члены ВКК освобождаются от ответственности за неподачу/несвоевременную подачу деклараций при увольнении после 12 октября 2023 года и ежегодных за 2023 год. В дальнейшем подавать декларации не нужно.

Следует отметить, что декларантами остаются:

  • личный состав штатных военно-врачебных комиссий;
  • председатели и члены медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (ВЛК), которые при этом не являются лицами, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона.

Такие изменения внесены в закон № 3384-ІХ о возобновлении декларирования, который вступил в силу 12 октября 2023 года.

Кроме ежегодных деклараций, которые следует подавать в течение кампании декларирования с 1 января по 31 марта за предыдущий год, лицам, назначенным в личный состав штатных ВВК, следует подать декларацию кандидата на должность за предыдущий год (до назначения на должность), а лицам, включенным в составу ВЛК и МСЭК, внештатных постоянно действующих ВВК и ВЛК, следует подать декларацию кандидата на должность за предыдущий год в течение 10 календарных дней со дня включения в состав соответствующей комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о легализации заочных штрафов до 25,5 тысячи грн для уклонистов

Мужчин, которые не стали на военный учет, не обновили определенные данные в ТЦК, не явились по повестке, смогут оштрафовать заочно на сумму до 25,5 тысяч грн и, соответственно, открыть исполнительные производства.

Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если человек не обновил данные

Также благодаря реестру военнообязанных «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Антикоррупционный комитет Рады не согласовал законопроект о возможности возвращения Президентом представлений о назначении судей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дал отрицательное заключение на законопроект, согласно которому Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.

Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області