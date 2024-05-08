Практика судів
  1. В Україні

Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку декларантів

15:30, 8 травня 2024
Голови та члени лікарсько-консультативних комісій відтепер не є декларантами.
Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку декларантів
Джерело фото: National Cancer Institute / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голови та члени лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) відтепер не є декларантами, їх виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції».

Як повідомили у НАЗК, 4 травня набув чинності відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» № 3621-IX.

Однак, якщо голова або член ЛКК перебуває на іншій посаді, яка зумовлює належність до суб’єктів декларування, то такий посадовець має обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Голова та члени ЛКК звільняються від відповідальності за неподання/несвоєчасне подання декларацій при звільненні після 12 жовтня 2023 року та щорічних за 2023 рік. Надалі подавати декларації не потрібно.

Варто зазначити, що декларантами залишаються:

  • особовий склад штатних військово-лікарських комісій;
  • голови та члени медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону.

Такі зміни внесено до закону № 3384-ІХ про відновлення декларування, який набув чинності 12 жовтня 2023 року.

Окрім щорічних декларацій, які потрібно подавати протягом кампанії декларування з 1 січня по 31 березня за попередній рік, особам, призначеним до особового складу штатних ВЛК, слід подати декларацію кандидата на посаду за попередній рік (до призначення на посаду), а особам, включеним до складу ЛКК і МСЕК, позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК, слід подати декларацію кандидата на посаду за попередній рік  протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії.

Крім того, зберігається обов’язок подавати декларації при звільненні (тобто за період, не охоплений раніше поданими деклараціями), протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності (у разі звільнення з посади / виключення зі складу комісії починаючи з 12.10.2023).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада почала розгляд законопроекту про легалізацію заочних штрафів до 25,5 тисяч грн для ухилянтів

Чоловіків, які не стали на військовий облік, не оновили певні дані у ТЦК, не з’явилися за повісткою зможуть оштрафувати заочно на суму до 25,5 тисяч грн і, відповідно, відкрити виконавчі провадження.

Кого з засуджених топ-посадовців не зможуть звільнити з в'язниці за законом про мобілізацію засуджених

Ухвалений закон передбачає табу на звільнення певних засуджених топ-посадовців, які бажають замість тюрми піти у ЗСУ.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані

Також завдяки реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку і матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Антикорупційний комітет Ради не погодив законопроект про можливості повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики дав негативний висновок на законопроект, за яким Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області