Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку декларантів

Голови та члени лікарсько-консультативних комісій відтепер не є декларантами.

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Голови та члени лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) відтепер не є декларантами, їх виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції».

Як повідомили у НАЗК, 4 травня набув чинності відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» № 3621-IX.

Однак, якщо голова або член ЛКК перебуває на іншій посаді, яка зумовлює належність до суб’єктів декларування, то такий посадовець має обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Голова та члени ЛКК звільняються від відповідальності за неподання/несвоєчасне подання декларацій при звільненні після 12 жовтня 2023 року та щорічних за 2023 рік. Надалі подавати декларації не потрібно.

Варто зазначити, що декларантами залишаються:

особовий склад штатних військово-лікарських комісій;

голови та члени медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК), які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону.

Такі зміни внесено до закону № 3384-ІХ про відновлення декларування, який набув чинності 12 жовтня 2023 року.

Окрім щорічних декларацій, які потрібно подавати протягом кампанії декларування з 1 січня по 31 березня за попередній рік, особам, призначеним до особового складу штатних ВЛК, слід подати декларацію кандидата на посаду за попередній рік (до призначення на посаду), а особам, включеним до складу ЛКК і МСЕК, позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК, слід подати декларацію кандидата на посаду за попередній рік протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії.

Крім того, зберігається обов’язок подавати декларації при звільненні (тобто за період, не охоплений раніше поданими деклараціями), протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності (у разі звільнення з посади / виключення зі складу комісії починаючи з 12.10.2023).

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