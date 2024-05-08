Співробітнику УДО, який вбив підлітка на фунікулері в Києві, загрожує довічне ув’язнення – ДБР

Підозру співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка, перекваліфікували.

Джерело фото: Cуспільне/Дарина Коломієць

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. У ДБР повідомили, що у ході розслідування слідчі встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.

«7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї», - повідомили у Державному бюро розслідувань за результатами досудового розслідування.

Підліток помер до приїзду лікарів.

Як писала «Судово-юридична газета», посадовцю УДО повідомили про підозру в умисному вбивстві підлітка 8 квітня. Чоловіка 9 квітня взяли під варту без права на заставу до 5 червня.

В Управлінні державної охорони України повідомили, що на час проведення розслідування чоловіка усунуто від виконання службових обов’язків.

У ДБР зазначають, що цого командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду.

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