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Захід може змінити ситуацію в Україні, збільшивши темпи та обсяги постачання зброї, – Міноборони Нідерландів

15:12, 8 травня 2024
Міністр оборони Нідерландів заявила, що росія має певну перевагу на фронті через темпи постачання допомоги Україні.
Захід може змінити ситуацію в Україні, збільшивши темпи та обсяги постачання зброї, – Міноборони Нідерландів
Джерело фото: NV
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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що посилення підтримки Києва з боку західних партнерів може змінити ситуацію на фронті в Україні. Про це вона розповіла в інтерв'ю LRT.

Оллонґрен висловила обурення темпами постачання західної допомоги Україні, вважаючи, що це забирає занадто багато часу, і обсяги поставок вважаються недостатніми. Вона також наголосила, що війна є "складним і страшним явищем".

Міністр зауважила, що наразі росія має певну перевагу на фронті, проте вона переконана, що цю ситуацію можна змінити. Вона вказала на необхідність збільшити виробництво боєприпасів, дронів та інших нових технологій для України, а також посилити українську протиповітряну оборону.

«Зараз ми бачимо, що справді росіяни мають певну перевагу, але я переконаний, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, особливо боєприпасів, а також безпілотників та інших нових технологій, які широко впроваджені та використовуються Україна», - зазначила вона.

Міністр додала, що Україна має потенціал для досягнення успіху, але Захід повинен активно підтримувати свого союзника.

«Якщо ми зможемо посилити можливості протиповітряної оборони зокрема, я впевнений, що Україні це вдасться, але ми повинні продовжувати активно підтримувати Україну», – додала міністр.

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