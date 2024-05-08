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Запад может изменить ситуацию в Украине, увеличив темпы и объемы поставок оружия, – Минобороны Нидерландов

15:12, 8 мая 2024
Министр обороны Нидерландов заявила, что россия имеет определенное преимущество на фронте из-за темпов поставок помощи Украине.
Запад может изменить ситуацию в Украине, увеличив темпы и объемы поставок оружия, – Минобороны Нидерландов
Источник фото: NV
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что усиление поддержки Киева со стороны западных партнеров может изменить ситуацию на фронте в Украине. Об этом она рассказала в интервью LRT.

Оллонгрен выразила возмущение темпами поставки западной помощи Украине, считая, что это отнимает слишком много времени, и объемы поставок считаются недостаточными. Она также подчеркнула, что война является "сложным и страшным явлением".

Министр отметила, что сейчас россия имеет определенное преимущество на фронте, однако она убеждена, что эту ситуацию можно изменить. Она указала на необходимость увеличить производство боеприпасов, дронов и других новых технологий для Украины, а также усилить украинскую противовоздушную оборону.

"Сейчас мы видим, что действительно россияне имеют определенное преимущество, но я убежден, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, особенно боеприпасов, а также беспилотников и других новых технологий, которые широко внедрены и используются Украиной", - отметила она.

Министр добавила, что Украина имеет потенциал для достижения успеха, но Запад должен активно поддерживать своего союзника.

"Если мы сможем усилить возможности противовоздушной обороны в частности, я уверен, что Украине это удастся, но мы должны продолжать активно поддерживать Украину", - добавила министр.

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