Сотруднику УГО, убившему подростка на фуникулере в Киеве, грозит пожизненное заключение – ГБР

Подозрение сотруднику Управления государственной охраны, убившему подростка, переквалифицировали.

Источник фото: Общественное/Дарина Коломиец

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. В ГБР сообщили, что в ходе расследования следователи установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

«7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера, начал беспричинно придираться к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи», – сообщили в Государственном бюро расследований по результатам досудебного расследования.

Подросток умер до приезда врачей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащему УГО сообщили о подозрении в умышленном убийстве подростка 8 апреля. Мужчину 9 апреля взяли под стражу без права на залог до 5 июня.

В Управлении государственной охраны Украины сообщили, что на время проведения расследования мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В ГБР отмечают, что его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

После ознакомления стороной защиты, дело будет направлено в суд.

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