Як отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: роз’яснення

Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кабінеті Міністрів України нагадали, як отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена виплата 8000 грн.

Ці кошти можна витратити на оплату праці таких працівників.

Максимальна тривалість виплати складає 3 місяці, але у разі працевлаштування ВПО з інвалідністю 6 місяців.

Алгоритм отримання компенсації – дивіться в інфографіці

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.