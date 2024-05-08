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Чемпіонат на межі зриву: на Закарпатті працівники ТЦК забрали футболіста ФК «Хуст» прямо з вокзалу

10:50, 8 травня 2024
Футболіста Миколу Сираша з ФК «Хуст» працівники ТЦК затримали на вокзалі та доставили в місцевий військкомат.
Чемпіонат на межі зриву: на Закарпатті працівники ТЦК забрали футболіста ФК «Хуст» прямо з вокзалу
Джерело фото: khust-miskrada.gov.ua
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У Закарпатській області стурбованість спалахнула серед футбольного співтовариства після того, як працівники місцевого ТЦК затримали футболіста Миколу Сираша з ФК «Хуст» прямо на вокзалі 7 травня та доставили до військкомату. За повідомленням самого клубу, зв'язок з гравцем наразі відсутній.

«Миколу СИРАША - одного з основних гравців ФК «Хуст», сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля – невідома», – йдеться в повідомленні.

Ситуація стала ще більш загостреною, коли інші команди ліги почали відмовлятися приїжджати до Хуста через дії місцевого ТЦК. Ззаначається, що ФК «Хуст» за короткий період свого існування встиг відзначитися перемогою в першості Закарпаття та дебютувати у професійному футболі.

Серйозною проблемою також стала загроза зриву Чемпіонату України через непокої в Хусті. Деякі клуби вже оголосили своїх гравців «критично важливими об'єктами», отримавши бронювання від мобілізації.

«Чемпіонат України на межі зриву! Команди відмовляються їхати в Хуст через дії Хустського ТЦК. Кілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, а їхні гравці відповідно отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, у яких братимуть участь три клуби?» - додали представники клубу.

ФК «Хуст» сподівається на підтримку від керівництва українського футболу. Вони закликають глав УАФ, ПФЛ, обласної військової адміністрації та ЗАФ до реагування.

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