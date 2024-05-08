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ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку

09:56, 8 травня 2024
Колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку обрали запобіжний захід — заочний арешт.
ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку
Фото: pravda.com
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У вівторок, 7 травня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП не називають прізвище експосадовця, але, за даними ЗМІ мова йде про Дмитра Сенниченка.

Нагадаємо, раніше екс-голові Фонду держмайна Сенниченку повідомлено про підозру у махінації з майном ФДМУ більш ніж на 500 млн грн.

Також ми писали, що НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угрупування, яке очолював ексголова Фонду держмайна.

Додамо, ВАКС обрав раднику Дмитра Сенниченка тримання під вартою.

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