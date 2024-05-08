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ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко

09:56, 8 мая 2024
Бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко избрали меру пресечения — заочный арест.
ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко
Фото: pravda.com
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Во вторник, 7 мая, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019 – 2021 годов завладело более 500 млн грн средств госпредпрятий, среди которыйх самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания» и легализовало доходы, полученные преступным путем на сумму более 10 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что после задержания находящегося в международном розыске подозреваемого и доставки его к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В САП не называют фамилию экс-чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Сенниченко.

Напомним, ранее экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко сообщено о подозрении в махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Фонда госимущества.

Добавим, ВАКС избрал советнику Дмитрия Сенниченко содержания под стражей.

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