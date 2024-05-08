Чемпионат на грани срыва: на Закарпатье работники ТЦК забрали футболиста ФК «Хуст» прямо с вокзала

Футболиста Николая Сираша из ФК «Хуст» работники ТЦК задержали на вокзале и доставили в местный военкомат.

Источник фото: khust-miskrada.gov.ua

В Закарпатской области обеспокоенность вспыхнула среди футбольного сообщества после того, как работники местного ТЦК задержали футболиста Николая Сираша из ФК "Хуст" прямо на вокзале 7 мая и доставили в военкомат. По сообщению самого клуба, связь с игроком пока отсутствует.

"Николая Сираша - одного из основных игроков ФК "Хуст", сегодня, 7 мая, прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба - неизвестна", - говорится в сообщении.

Ситуация стала еще более обостренной, когда другие команды лиги начали отказываться приезжать в Хуст из-за действий местного ТЦК. Отмечается, что ФК "Хуст" за короткий период своего существования успел отличиться победой в первенстве Закарпатья и дебютировать в профессиональном футболе.

Серьезной проблемой также стала угроза срыва Чемпионата Украины из-за беспорядков в Хусте. Некоторые клубы уже объявили своих игроков "критически важными объектами", получив бронирование от мобилизации.

"Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут участвовать три клуба?" - добавили представители клуба.

ФК "Хуст" надеется на поддержку от руководства украинского футбола. Они призывают глав УАФ, ПФЛ, областной военной администрации и ЗАФ к реагированию.

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