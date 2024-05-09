Верховна Рада прийняла закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн – зможуть заблокувати рахунки

Військовозобов’язаним, які не стали на облік, не оновили дані, не з’явилися за повісткою зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок.

Верховна Рада 9 травня прийняла в цілому як закон законопроект 10379, за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з’явилися за викликом у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно. Так, протокол, на підставі якого потім виноситься постанова ТЦК, пропонують не складати за умови наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання виклику.

Штрафи також будуть збільшені. Мінімальний штраф за статтею 210 КУпАП за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку складатиме 17 тисяч грн, максимальний – 25,5 тисяч грн.

При цьому збільшаться штрафи і для бізнесу, який порушує законодавство про мобілізацію.

Так, у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

У комплексі з іншим законом про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні (законопроект 10062) і дозволяє збір широкого кола персональних даних стосовно людини в автоматичному режимі в одну «електронну справу» в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.

Зокрема, наразі «Оберіг» вже автоматично отримує інформацію з реєстру Державної податкової служби.

Отже, якщо особа працює на певному підприємстві, офіційно працевлаштована і не стоїть на військовому обліку чи ігнорує повістки, то система зможе її швидко виявити.

Якщо така особа не реагуватиме на виклик ТЦК, її згодом зможуть оштрафувати, внести до реєстру боржників, а у разі несплати штрафу заблокувати рахунки.

Нагадаємо, вже зараз реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» обмінюється даними з реєстрами Державної податкової служби, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міносвіти, Державної міграційної служби. У процесі під’єднання реєстр Пенсійного фонду, звідки потраплять дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася.

Зокрема, прикордонна служба вже зараз має можливість звіритися з даними реєстру військовозобов’язаних, коли людина виїжджає за кордон.

«Загалом уже є понад 40 мільйонів запитів на отримання або верифікацію даних людей. Варто зауважити, що це відбувається автоматично в системі без участі самих військовозобов’язаних, що подекуди звільняє їх від зайвого відвідування ТЦК та СП.

Наприклад, оцифрували справу людини, і видно, що вона оновлювала дані 10 років тому. Перш ніж викликати її для уточнення інформації, з реєстру «Оберіг» подаємо запит до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані» - пояснила раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як зауважила Катерина Черногоренко, у реєстрі «Оберіг» є «окреме поле про статус вручення людині повістки — коли була вручена та який статус». Разом з тим, оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. «Всі інші методи наразі не є правомірними» - підкреслила вона.

Таким чином, держава буде мати повну картину про військовозобов’язаних осіб і про тих, хто порушує законодавство про військовий облік та мобілізацію. Автоматизація процесів дозволить зменшити необхідність відшукувати порушників «в ручному режимі» на вулиці, а задіяти механізми швидкого притягнення до відповідальності.

Так, статтю 258 КУпАП пропонується доповнити частиною (у редакції, яку Комітет запропонував до другого читання), за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Разом із тим, у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроекті не конкретизовано.

Автор: Наталя Мамченко

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