Рада звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського

Парламент проголосував за відставку міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

9 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського.

За – 273 голоси.

Нагадаємо, раніше Сольський сам подав у відставку.

Міністра підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень та спробі заволодіння іншими земельними ділянками на суму 190 мільйонів гривень.

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