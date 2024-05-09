Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского

Парламент проголосовал за отставку министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

9 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

За – 273 голоса.

Напомним, ранее Николай Сольский сам подал в отставку.

Министра подозревают в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 миллион гривен и попытке завладения другими земельными участками на сумму 190 миллионов гривен.

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