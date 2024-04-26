Министра агрополитики Сольского, подозреваемого в завладении государственной землей, отпустили под залог в 75 млн гривен

Сольскому запрещено отлучаться за пределы Киева, он должен сдать паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет.

Источник фото: Redtram

Высший антикоррупционный суд Украины назначил меру пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, избрав содержание под стражей на 60 дней. Ему предоставлена возможность выйти под залог в сумме 75 миллионов гривен. Об этом сообщила журналистка hromadske, присутствующая на заседании суда.

Министра подозревают в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 миллион гривен и попытке завладения другими земельными участками на сумму 190 миллионов гривен. Сам Сольский отказывается признавать свою вину.

По словам адвоката Сольского, уже внесен залог более 75 миллионов гривен.

Теперь, согласно принятому решению, Сольскому придется прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду. Он не может отлучаться за пределы Киева, общаться со свидетелями по делу, должен сдать на хранение паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет. Кроме того, министру запрещено общаться со своим заместителем.

Напомним, министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку.

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