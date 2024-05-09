Верховная Рада внесла изменения в УПК о дистанционном участии заключенных в судебных заседаниях

Теперь будет определено, что лицо, которое содержится в СИЗО или в тюрьме, может принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции в помещении такого учреждения посредством его технических средств и с использованием собственного КЭП.

Фото иллюстративное. Источник: volga.lutsk.ua

Верховная Рада 8 мая внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс, касающиеся дистанционного участия заключенного в судебном заседании.

Так, закон 11079-1 о мобилизации осужденных касается как процедуры рассмотрения вопроса условно-досрочного освобождения осужденных, так и общих вопросов участия в судебном заседании.

Фактически закон корректирует также и нормы, относительно недавно появившиеся в УПК – относительно права участников уголовного производства участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств и квалифицированной электронной подписи.

По действующей ч. 7 статьи 336 Уголовного процессуального кодекса (в редакции с изменениями в УПК по электронному правосудию от 23 февраля 2024 года, внесенными законом №3604-ІХ) в исключительных случаях в условиях военного или чрезвычайного положения суд вправе допросить свидетеля, потерпевшего в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств.

Также в ч. 7 предусмотрено, что если лицо, участвующее в судебном производстве дистанционно, находится в помещении, расположенном на территории, находящейся под юрисдикцией суда, или на территории города, в котором расположен суд, судебный распорядитель или секретарь судебного заседания этого суда обязан вручить такому лицу памятник о его процессуальных правах, проверить его документы, удостоверяющие личность, и находиться рядом с ним до окончания судебного заседания.

В ч. 9 ст. 336 УПК сейчас предусмотрено, что если лицо, участвующее в судебном производстве дистанционно, содержится в учреждении предварительного заключения или учреждении исполнения наказаний, то ходатайство об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда подает должностное лицо такого учреждения.

Законом о мобилизации осужденных ч. 9 ст. 336 УПК была изложена в новой редакции.

Так, теперь будет предусмотрено, что если лицо, участвующее в судебном производстве дистанционно, содержится в учреждении предварительного заключения или учреждении исполнения наказаний, действия, предусмотренные абзацем 2 ч. 7 ст. 336 УПК, осуществляются должностным лицом такого учреждения. То есть, должностное лицо учреждения исполнения наказаний должно будет вручить заключенному памятник о его процессуальных правах, проверить его документы, удостоверяющие личность, и находиться рядом с ним до окончания судебного заседания.

Также устанавливается, что лицо, которое содержится в учреждении предварительного заключения или учреждении исполнения наказаний, может участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции в помещении такого учреждения посредством его технических средств и с использованием собственной квалифицированной электронной подписи (КЭП).

При отсутствии собственного КЭП участие лица в судебном заседании в режиме видеоконференции осуществляется с использованием электронного кабинета учреждения или кабинета его должностного лица.

Техническую возможность участия в видеоконференции, надлежащее качество изображения и звука, информационную безопасность и т.п. обеспечивает такое учреждение.

Напомним, что Закон №3604-ІХ о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС) вступил в силу 16 марта 2024 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный закон предусматривает, что адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля.

Автор: Наталья Мамченко

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