Верховна Рада внесла зміни до КПК щодо дистанційної участі ув’язнених в судових засіданнях

Тепер буде визначено, що особа, яка тримається в СІЗО або у в’язниці, може взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів та з використанням власного КЕП.

Фото ілюстративне. Джерело: volga.lutsk.ua

Верховна Рада 8 травня внесла зміни до Кримінального процесуального кодексу, які стосуються дистанційної участі ув’язненої особи в судовому засіданні.

Так, закон 11079-1 про мобілізацію засуджених стосується як процедури розгляду питання умовно-дострокового звільнення засуджених, так і загальних питань участі у судовому засіданні.

Фактично закон корегує також і норми, які відносно нещодавно з’явилися у КПК – стосовно права учасників кримінального провадження брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та кваліфікованого електронного підпису.

За чинною ч. 7 статті 336 Кримінального процесуального кодексу (в редакції зі змінами до КПК щодо електронного правосуддя від 23 лютого 2024 року, внесеними законом №3604-ІХ) у виключних випадках в умовах воєнного або надзвичайного стану суд має право допитати свідка, потерпілого в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Також у ч. 7 передбачено, що якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, судовий розпорядник або секретар судового засідання цього суду зобов’язаний вручити такій особі пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання.

У ч. 9 ст. 336 КПК зараз передбачено, що якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, то клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду подає службова особа такої установи.

Законом про мобілізацію засуджених ч. 9 ст. 336 КПК виклали у новій редакції.

Так, тепер буде передбачено, що якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, дії, передбачені абзацом 2 ч. 7 ст. 336 КПК, здійснюються службовою особою такої установи. Тобто, службова особа установи виконання покарань повинна буде вручити ув’язненому пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання.

Також встановлюється, що особа, яка тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів та з використанням власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У разі відсутності власного КЕП участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції здійснюється з використанням електронного кабінету установи або кабінету її службової особи.

Технічну можливість участі у відеоконференції, належну якість зображення та звуку, інформаційну безпеку тощо забезпечує така установа.

Нагадаємо, що Закон №3604-ІХ про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС) набув чинності 16 березня 2024 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даний закон передбачає, що адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.