Министр развития Германии прибыла в Киев для обсуждения восстановления страны

Министр Германии приехала в Киев в рамках подготовки к масштабной конференции по реконструкции.

Источник фото: Tagesschau

Министр развития Германии Свенья Шульце приехала с неанонсированным визитом в Киев. Визит в рамках подготовки к масштабной конференции по реконструкции, запланированной в Берлине на 11-12 июня. Об этом сообщило издание Tagesschau.

Подготовка к встрече на высоком уровне привлекает внимание к вопросам восстановления, в частности в сфере инфраструктуры. Ожидается, что на конференции соберутся представители около 1500 участников, включая глав государств и правительств.

Во время визита в Киев, по данным издания, Шульце будет проводить переговоры по расширению украинской электросети с помощью Германии и обучение квалифицированных рабочих.

«Люди здесь ежедневно восстанавливают свою страну, они не сдаются. Поэтому очень важно, чтобы была не только поддержка оружием, но и поддержка гражданского восстановления», - подчеркнула Шульце.

Кроме этого, министр также присоединяется к участию в «Саммите городов и регионов», который состоится в Киеве.

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