Александр Кубраков уволен с должности министра инфраструктуры

Парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Верховная Рада 9 мая проголосовала за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Давид Арахамия внес проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности Министра инфраструктуры.

Напомним, что фракция «Слуги народа» поддержала предложение нардепа Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Как отметил народный депутат Александр Качура, при таком варианте сначала необходимо уволить министра Александра Кубракова.

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