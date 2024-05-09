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Міністерство інфраструктури розділять на два відомства

08:49, 9 травня 2024
Депутати вирішили, що припустилися помилки, об'єднавши два міністерства.
Міністерство інфраструктури розділять на два відомства
Джерело фото: congress.gov.ua
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8 травня фракція «Слуги народу» підтримала пропозицію нардепа Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Як зазначив депутат Олександр Качура, це буде зроблено, оскільки, зі слів колег, «провалена робота з регіональної політики та місцевого самоврядування».

«До речі, при такому варіанті спочатку ми маємо звільнити міністра Олександра Кубракова», - додав він.

За його словами, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль виступає за обʼєднання ще декількох міністерств у звʼязку з необхідністю оптимізації витрат.

Питання стосовно керівництва Мінінфраструктури планують розглянути 9 травня.

Віталій Безгін прокоментував це наступним чином:

«Про новини навколо міністерства відновлення. (відповідаючи на масу запитань від журналістів). Сьогодні на фракції була підтримана цілком обгрунтована позиція, що паралельно керувати і питаннями інфраструктури, і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим. Річний досвід показав, що регіональна політика опинилась не в пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України. Фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання. Всі інші спекуляції вважаю безпідставними».

Також 9 травня профільний комітет задовольнить заяву міністра агрополітики Миколи Сольського та відправить це рішення на голосування. Хоча деякі депутати озвучили занепокоєння щодо обґрунтованості висунутої йому підозри, зазначив Качура.

Зазначимо, що 9 травня на розгляд до Верховної Ради вже внесли проект постанови про звільнення Олександра Курбакова з посади Міністра інфраструктури.

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