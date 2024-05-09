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Министерство инфраструктуры разделят на два ведомства

08:49, 9 мая 2024
Депутаты решили, что допустили ошибку, объединив два министерства.
Министерство инфраструктуры разделят на два ведомства
Источник фото: congress.gov.ua
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8 мая фракция «Слуги народа» поддержала предложение нардепа Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Как отметил депутат Александр Качура, это будет сделано, поскольку, по словам коллег, «провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению».

«Кстати, при таком варианте сначала мы должны уволить министра Александра Кубракова», - добавил он.

По его словам, Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за объединение еще нескольких министерств в связи с необходимостью оптимизации расходов.

Вопрос относительно руководства Мининфраструктуры планируют рассмотреть 9 мая.

Виталий Безгин прокомментировал это следующим образом:

«О новостях вокруг министерства восстановления (отвечая на массу вопросов от журналистов). Сегодня на фракции была поддержана вполне обоснованная позиция, что параллельно управлять и вопросами инфраструктуры, и вопросами региональной политики/децентрализации почти невозможно. Годовой опыт показал, что региональная политика оказалась не в приоритете, а это напрямую вредит европейской интеграции Украины. Фракция признала, что чуть больше года назад совершила ошибку. Эту позицию однозначно разделяет большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда. Не может одно управление закрывать весь спектр задач, которые раньше покрывало целое министерство. Нам нужен исполнительный орган, который придаст децентрализации новое дыхание.  Все остальные спекуляции считаю безосновательными».

Также 9 мая профильный комитет удовлетворит заявление министра агрополитики Николая Сольского и отправит это решение на голосование. Хотя некоторые депутаты озвучили беспокойство относительно обоснованности выдвинутого ему подозрения, отметил Качура.

Отметим, что 9 мая на рассмотрение в Верховную Раду уже внесли проект постановления об увольнении Александра Курбакова с должности Министра инфраструктуры.

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