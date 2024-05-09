Польша вернула Украине беглецов, которые переплыли Западный Буг

Убегая от украинских пограничников, мужчины, переплыв Западный Буг, попали к польским стражам.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На Волыни задержали двух украинцев военнообязанного возраста за незаконное пересечение границы во время военного положения. Один из задержанных пытался бежать от пограничников, переплыв реку Западный Буг, но его задержали польские пограничники.

Согласно информации от западного регионального управления Госпогранслужбы, один из мужчин был обнаружен неподалеку от украинско-польской границы в воскресенье утром пограничным нарядом отдела "Амбуков". Мужчина пытался убежать и переплыл реку, однако его задержали польские пограничные стражи.

Позже стало известно, что это 31-летний уроженец Сумщины.

Также сообщено об аналогичной попытке еще одного уроженца, 26-летнего жителя Донецкой области, который также пытался незаконно пересечь границу.

Сейчас оба случая находятся на рассмотрении суда. Проводятся расследования с целью установления лиц, причастных к этим незаконным пересечениям границы.

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